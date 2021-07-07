ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Англия и Дания поспорят за выход в финал ЧЕ по футболу

07.07.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Матчем сборных Дании и Англии завершится полуфинальная стадия ЧЕ-2020. Команды выйдут на поле в 22:00. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Последним официальным соревнованием, где встречались команды, была Лига наций УЕФА. Тогда коллективы провели два поединка. Результат - одна ничья, одна победа датчан. Напомним, первый финалист уже определен. Сборная Италии обыграла испанцев. Исход матча решила серия пенальти.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матчем сборных Дании и Англии завершится полуфинальная стадия ЧЕ-2020. Команды выйдут на поле в 22:00. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Последним...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Во Франции 11 человек осуждены за травлю в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by