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Во Франции 11 человек осуждены за травлю в соцсетях
07.07.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Париже осудили 11 человек за травлю в соцсетях женщины, которая выступала с резкой критикой ислама. Их приговорили к условным срокам. Максимальный - 6 месяцев. Еще двое обвиняемых были оправданы. Все подсудимые в возрасте от 18 до 30 лет разных национальностей и вероисповеданий. Это судебное дело стало довольно громким в стране из-за вопроса об ответственности за высказывания в интернете.
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В Париже осудили 11 человек за травлю в соцсетях женщины, которая выступала с резкой критикой ислама. Их приговорили к условным срокам. Максимальный - 6 месяцев. Еще...
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