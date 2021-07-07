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Посольство Гаити в Доминикане опровергло информацию о смерти супруги Моиза
07.07.2021 19:49 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло информацию о том, что супруга президента Гаити Жовенеля Моиза
По данным издания, сейчас рассматривается вопрос об эвакуации женщины для оказания ей медицинской помощи. В аэропорту Порт-о-Пренса ее ожидает самолет. Рассматриваются два варианта эвакуации, один из которых - отправка первой леди в США.
Президент Гаити
Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". В стране объявлено
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По данным издания, сейчас рассматривается вопрос об эвакуации женщины для оказания ей медицинской помощи. В аэропорту Порт-о-Пренса ее ожидает самолет....
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