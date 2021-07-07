|
Гаити просит международного расследования убийства президента
07.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Власти Гаити объявили военное положение. Сегодня ночью группой неизвестных был убит президент страны Жовенель Моиз. Информация о смерти супруги президента не подтвердилась - ее в критическом состоянии эвакуируют в Майами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Гаити объявили военное положение. Сегодня ночью группой неизвестных был убит президент страны Жовенель Моиз. Информация о смерти супруги президента не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)