ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гаити просит международного расследования убийства президента

07.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Власти Гаити объявили военное положение.  Сегодня ночью группой неизвестных  был убит президент страны Жовенель Моиз.  Информация о смерти супруги президента не подтвердилась  - ее  в критическом состоянии эвакуируют в  Майами. 

На записи с камер наблюдения в резиденции,  попавшей в распоряжение журналистов, слышно, как один из боевиков говорит на английском языке. Он представляется сотрудником  американского управления по борьбе с наркотиками.

На данный момент границу с Гаити заблокировала Доминикана. На неопределенный срок приостановило работу американское посольство.   Закрыт  главный международный аэропорт страны. Власти Гаити призвали ООН провести заседание Совбеза и расследовать убийство президента. 

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Гаити объявили военное положение.  Сегодня ночью группой неизвестных  был убит президент страны Жовенель Моиз.  Информация о смерти супруги президента не...
 
Новости дня
Новости в мире
 
А. Сыч о том, как украинцы становятся чужими на собственной земле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by