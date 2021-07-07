Гаити просит международного расследования убийства президента

Источник материала: БT

Власти Гаити объявили военное положение. Сегодня ночью группой неизвестных был убит президент страны Жовенель Моиз. Информация о смерти супруги президента не подтвердилась - ее в критическом состоянии эвакуируют в Майами.



На записи с камер наблюдения в резиденции, попавшей в распоряжение журналистов, слышно, как один из боевиков говорит на английском языке. Он представляется сотрудником американского управления по борьбе с наркотиками.



На данный момент границу с Гаити заблокировала Доминикана. На неопределенный срок приостановило работу американское посольство. Закрыт главный международный аэропорт страны. Власти Гаити призвали ООН провести заседание Совбеза и расследовать убийство президента.



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