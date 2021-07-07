А. Сыч о том, как украинцы становятся чужими на собственной земле

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Недалека та перспектива, когда и сами украинцы будут жить у себя на родине как в гостях - без права распоряжаться собственной землей. После тотального банкротства ведущих промышленных предприятий Украины, граждан утешали мифической идеей о построении аграрной сверхдержавы. Однако и эта перспектива с каждым принимаемым в стране законом становится все более туманной. Фактически нерегулируемый рынок земли начал работать в Украине.



О том, как украинцы становятся чужими на собственной земле, наш аналитик Андрей Сыч. Украинский чернозем славится своей плодородностью и является национальным достоянием страны. Поколениями украинцы обрабатывали родную землю и кормили свои семьи. С 1 июля ситуация получила коренное изменение - в Украине заработал рынок земли. Такая реформа была приоритетным требованием от Международного валютного фонда для предоставления Украине новых кредитов. Режим Владимира Зеленского обещал гражданам вынести законопроект на обсуждение и референдум, однако пока украинцы мирно спали в своих кроватях, Верховная рада под личным контролем президента приняла закон ночью 31 марта. О том, как граждане относятся к возможности стать наемными рабочими на собственном огороде, хорошо показывают данные социологического исследования Киевского международного института социологии.



71,7 % украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли



Среди тех, кто принял бы участие в голосовании, 74,9 % поддержали бы запрет на продажу сельскохозяйственной земли. Абсолютное большинство жителей Украины - 84,1 % - не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам.







Несмотря на то что подавляющее большинство украинцев выступает за проведение референдума и против продажи земли, тем более иностранцам, их мнение благополучно останется при них. Руководство страны прекрасно понимает, что итогом референдума станет легитимное нет от украинцев, а это заблокирует возможность погреться возле новых кредитов от МВФ. Взволнованы реализацией нового закона о рынке земли не только граждане, но и оппоненты действующей власти.







Украинцев заставят продать землю

До 2024 года украинцев "Слуги народа" хотят заставить продать землю. А как можно заставить продать землю? Они просто повышают налог на землю, таким образом получается, что украинцу невыгодно даже сдавать эту землю в аренду, даже если он сам обрабатывает эту землю. Местному какому-то фермеру все равно очень дорого просто платить каждый год за условно, скажем, гектар тысяч 15-20 гривен (это почти 1000 долларов). И здесь объективная реальность такова, что законами сейчас загоняют украинцев в такие условия, когда просто невыгодно быть владельцем земли и выгодно ее просто продать как можно быстрее. Именно для этого сейчас принимаются все эти невменяемые законы по повышению оценочной стоимости земли, по повышению налога на землю. Таким образом, украинский фермер или украинский собственник земли просто вынужден продавать землю, потому что либо это убытки, либо, собственно, такая история, либо продажа. Поэтому до 2024 года объективно практически не останется владельцев земли украинцев, а земля вся будет у перекупщиков. По этому закону объективно ничего хорошего не ждет нашу страну, потому что это явная потеря суверенитета.

Рядовой фермер или гражданин не сможет себя защитить

Сегодня система так разрушена, разрегулирована, что обыкновенный гражданин защитить свои права, в том числе и на землю, не сможет. У прокуратуры и правоохранительных структур эти функции отобраны. Они переданы частично новой структуре при Кабмине, которая не имеет статуса правоохранительного органа. Прокурорского надзора нет, он ликвидирован. Остается возможность подавать только в суд, но судовые издержки серьезно выросли. Подняли государственные налоги для формирования иска. Судебная система в целом не работает: в ней отсутствует как минимум треть судей. В принципе нехватка судей, десятки судов не работают. Соответственно, конечно, создается идеальная возможность для крупных игроков, способных влиять на политиков, коррумпировать на высоком уровне судебную систему, руководство госкадастра для захвата этих земельных активов. Потому что рядовой фермер или гражданин не сможет себя защитить, не сможет отстоять свои права.

Опасения граждан и политиков в отношении действий режима Владимира Зеленского имеют под собой все основания. Несмотря на то что до 2024 года земельные участки могут быть реализованы только среди местного населения, у людей на это просто нет денег. Постоянный рост тарифов на коммунальные услуги и уничтожение рабочих мест на крупнейших предприятиях поставили трудящегося человека на порог выживания. В стране основными игроками на аукционах земельных участков становятся перекупщики, которые уже сегодня готовятся к приходу транснациональных корпораций.Важно отметить, что в системе государственного земельного кадастра Украины происходит полный хаос. По документам земельные участки некоторых владельцев накладываются друг на друга, захватывают отрезки проезжей части и предприятий. Есть случаи, когда по документам участок есть, а по факту его не существует. Подобное положение дел неминуемо вызовет серьезные конфликты в момент купли-продажи земли. Безусловно, можно предположить, что правоохранительные органы и судебная система будут оперативно решать конфликты и предотвращать случаи коррупции для решения вопроса в пользу одной из сторон конфликта. Однако, по случайному совпадению, накануне в правоохранительных органах произошло перераспределение полномочий. МВД и СБУ лишились отделов, которые курировали экономическую безопасность.Запуск рынка земли при отсутствии рабочей правовой системы и обедневшего населения приведет к концентрации основных участков в частных руках крупных аграрных холдингов и транснациональных корпораций. В то же время технологичность производства в современном сельском хозяйстве не требует большого количества рабочих рук. Те, кому найдется место в новой системе сельского хозяйства, в буквальном смысле станут зависимыми крестьянами на собственной земле. Украинцы лишились права принимать решения в собственной стране и постепенно лишаются права на родину.