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В Китае запретили строить небоскребы выше 500 м

07.07.2021 23:19 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае из соображений безопасности введен запрет на строительство супер-небоскребов высотой более 500 м, сообщает South China Morning Post.

По информации издания, в Китае находится почти половина из 100 самых высоких зданий мира. Власти страны считают, что дальнейшее строительство высоток может поставить под угрозу безопасность возводимых зданий. Кроме того, строительство небоскребов уже привело к перенасыщению рынка офисной недвижимости.

Ограничено также строительство зданий высотой более 250 м, а сооружения выше 100 м должны строиться таким образом и в таких местах, чтобы иметь все необходимые ресурсы для быстрого тушения возможного пожара.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Власти страны считают, что дальнейшее строительство высоток может поставить под угрозу безопасность возводимых зданий. Кроме того, строительство небоскребов уже...
 
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