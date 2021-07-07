На судне в порту Дубая прогремел взрыв

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел в ночь на четверг на судне, пришвартованном в гавани порта Джабаль-Али в Дубаи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

После взрыва на корабле вспыхнул пожар. К месту происшествия направились пожарные расчеты и машины скорой помощи. По некоторым данным, речь может идти о нефтяном танкере.-0-