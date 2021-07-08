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В Дагестане из-за непогоды около 50 тыс. человек остались без электричества

08.07.2021 15:57 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дагестане без света остались около 50 тыс. человек из-за прошедших ливневых дождей и шквалистого ветра, сообщает информационное агентство РИА "Дагестан".

Как сообщили в секретариате председателя правительства Республики Дагестан, в настоящее время в республике из-за прошедших ливневых дождей и шквалистого ветра остаются отключенными 15 линий электропередач и почти 50 тыс. человек находятся без света, основные отключения охватывают г. Махачкалу, Центральные и Хасавюртовские РЭС. Восстановить электроснабжение планируется до 17.00 (по местному времени) 8 июля.

Также продолжаются аварийно-восстановительные работы в Каспийске, часть города пока остается обесточенной. Всего в аварийно-восстановительных работах на объектах электроэнергетики задействованы 42 бригады, 126 человек, 56 единиц техники.

Еще более 20 единиц дорожной техники задействовано в восстановительных работах на объектах дорожного хозяйства. Накануне в Унцукульском, Гумбетовском, Тляратинском, Рутульском, Цумадинском районах автодороги республиканского и местного значения подверглись повреждениям в виде селевых наносов, размывов земполотна и проезжей части дороги. На некоторых участках движение автотранспорта прервано.

Аварийно-восстановительные работы для обеспечения движения автотранспорта в штатном режиме продолжаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Аварийно-восстановительные работы для обеспечения движения автотранспорта в штатном режиме продолжаются.
 
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