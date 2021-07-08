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Поставлен крест на надеждах Украины вскоре вступить в НАТО

08.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Никакие реформы не помогут Киеву добиться места в Североатлантическом союзе. Об этом заявил представитель генсека организации Джеймс Аппатурай. На этот счет должно быть принято политическое решение, исходя из интересов альянса. Ради членства в НАТО Украина, как недавно заявляло ее руководство, готова была пойти на любые антикоррупционные, политические и военные реформы. Глава Совбеза Данилов даже предлагал английский язык объявить государственным.


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Никакие реформы не помогут Киеву добиться места в Североатлантическом союзе. Об этом заявил представитель генсека организации Джеймс Аппатурай. На этот счет...
 
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