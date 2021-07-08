Поставлен крест на надеждах Украины вскоре вступить в НАТО

Источник материала: БT

Никакие реформы не помогут Киеву добиться места в Североатлантическом союзе. Об этом заявил представитель генсека организации Джеймс Аппатурай. На этот счет должно быть принято политическое решение, исходя из интересов альянса. Ради членства в НАТО Украина, как недавно заявляло ее руководство, готова была пойти на любые антикоррупционные, политические и военные реформы. Глава Совбеза Данилов даже предлагал английский язык объявить государственным.





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