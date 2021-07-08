В Литве предприятия Клайпедского порта столкнулись с резким падением доходов

Источник материала: БT

Уже очевидно, под удар инициаторы санкций подставились сами. Взять, к примеру, Клайпедский порт. Еще до того как по нему всерьез ударили антибелорусские санкции, некоторые предприятия там столкнулись с резким падением выручки. Оператор нефтяных терминалов "Клайпедос нафта" фиксирует сокращение доходов на четверть: с 40 миллионов евро до 30 миллионов. Это стало результатом переориентации потока белорусских нефтепродуктов на другие направления. Существенно меньше чем в 2020 заработали владельцы терминала, который принимает сжиженный природный газ. Тут падение доходов составило 20 %. Санкции в отношении белорусского транзита на финансовом положении порта сказаться еще не успели. По оценкам экспертов, тут потери будут гораздо больше. Литва зарабатывала на этом 150 миллионов евро в год и рискует лишиться полутора процентов бюджетных поступлений. Для Клайпедского порта ущерб окажется еще ощутимее - тут Беларусь обеспечивала загрузку мощностей на треть. Недосчитается порт как минимум сотни миллионов евро, без работы останется не менее 500 человек. Причем пока не подсчитан урон от прекращения украинского транзита, а также российского товарного потока в Калининград. В совокупности это обещает Клайпеде подлинную экономическую катастрофу. Литовский министр транспорта уже признал падение объема клайпедского транзита на треть из-за сокращения белорусского грузопотока. Он надеется заместить его украинским, но география это сделать вряд ли позволит.





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