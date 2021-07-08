ОДКБ поддержит Таджикистан в случае агрессии талибов

Источник материала: БT

Полным фиаско завершилась американская кампания в Афганистане. Талибы установили флаг на границе с Таджикистаном, а британские военные покинули Афганистан окончательно. Две эти сегодняшние новости подтверждают: тенденция к перехвату власти над страной боевиками сохраняется. Официальный Вашингтон ведет переговоры с Узбекистаном, Туркменистаном и рядом других государств о возможности принять и разместить десятки тысяч афганцев, которым грозит смерть за сотрудничество с оккупантами. Появление талибов на границах СНГ побуждает принять меры и Организацию договора о коллективной безопасности: Таджикистану помогут защититься от возможной агрессии. Как заявил сегодня глава российского МИД Лавров, всем очевиден ответ на вопрос об отправке войск в сам Афганистан.





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