Власти Венгрии оштрафовали издателя книги о ЛГБТ-родителях

Источник материала: БT

В Венгрии зафиксирован новый виток противостояния европейским ценностям. Власти страны оштрафовали на 700 евро издателя детской книги, в которой описываются семьи с однополыми родителями. В издании рассказывалось о том, как ребенку живется с двумя мамами или папами. Это напрямую нарушает новый закон против пропаганды ЛГБТ среди детей.

Естественно, негодует Брюссель. Европарламент сегодня в срочном порядке принял резолюцию, в которой призвал сократить финансирование страны и ускорить судебное разбирательство о притеснении ЛГБТ-сообщества.





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