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Наивысший уровень погодной опасности объявлен в Хорватии из-за аномальной жары

08.07.2021 23:25 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Хорватии в связи с аномально высокими температурами объявили в стране наивысший уровень погодной опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный гидрометеорологический институт Хорватии.

В ряде регионов страны воздух в дневные часы прогрелся до 40 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков, жара отступит уже к пятнице. Однако значительно температуры не понизятся, а будут колебаться на уровне 30-32 градуса Цельсия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, жара отступит уже к пятнице. Однако значительно температуры не понизятся, а будут колебаться на уровне 30-32 градуса Цельсия.
 
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