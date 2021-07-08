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В Швеции после взлета разбился самолет - есть погибшие

09.07.2021 06:41 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет, на борту которого было девять человек, разбился после взлета у города Эребру в Швеции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.

Как сообщает издание, в момент аварии в самолете кроме пилота находилась группа из восьми парашютистов.

Самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. По меньшей мере один человек был доставлен в больницу, несколько погибли.

В настоящий момент огонь потушен, на месте продолжают работать спасатели, медики и полиция.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В момент аварии в самолете кроме пилота находилась группа из восьми парашютистов.
 
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