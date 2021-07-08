В Швеции после взлета разбился самолет - есть погибшие

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет, на борту которого было девять человек, разбился после взлета у города Эребру в Швеции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.

Как сообщает издание, в момент аварии в самолете кроме пилота находилась группа из восьми парашютистов.

Самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. По меньшей мере один человек был доставлен в больницу, несколько погибли.

В настоящий момент огонь потушен, на месте продолжают работать спасатели, медики и полиция.-0-