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Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента

09.07.2021 08:09 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

Утром 8 июля поступила информация о том, что полиции Гаити необходимо проникнуть на территорию представительства Тайваня для преследования подозреваемых в убийстве президента. Сотрудники дипмиссии дали согласие. "Операция прошла гладко. Полиция Гаити забрала их (подозреваемых) на допрос", - добавили в представительстве.

Вечером 8 июля Национальная полиция Гаити сообщила, что в группу преступников, участвовавших в нападении на Моиза, входили не менее 28 человек. Семеро нападавших были ликвидированы при задержании, 15 обнаружены, еще несколько преступников разыскиваются.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию ночью 7 июля. Правительство ввело военное положение на 15 дней.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В группу преступников, участвовавших в нападении на Моиза, входили не менее 28 человек. Семеро нападавших были ликвидированы при задержании, 15 обнаружены, еще...
 
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