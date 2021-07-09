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В Техасе два человека были убиты в результате стрельбы в океанариуме

09.07.2021 10:11 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два мужчины были убиты, одна женщина получила ранения в результате стрельбы в океанариуме в Хьюстоне, штат Техас. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

На пресс-конференции полиция заявила, что мужчина и женщина ужинали в ресторане Houston Downtown в океанариуме, когда подозреваемый открыл огонь. Мужчина был убит сразу, а женщина была ранена. Затем преступник застрелился. По словам следователей, когда они прибыли на место происшествия оба мужчины были мертвы. Женщина была госпитализирована. Ее состояние оценивают как стабильное.

На данный момент следователи не знают, знали ли друг друга потерпевшие и стрелок. Полиция заявила, что до стрельбы между ними не было никакого взаимодействия.

Расследование продолжается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На данный момент следователи не знают, знали ли друг друга потерпевшие и стрелок. Полиция заявила, что до стрельбы между ними не было никакого взаимодействия.
 
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