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Спасатели нашли черный ящик разбившегося Ан-26 на Камчатке

09.07.2021 10:11 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили черный ящик самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В ходе поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровка будет проводиться в Москве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, критических повреждений бортового самописца при первичном осмотре не обнаружено. "Поиски второго бортового самописца продолжаются", - добавил он.

Власти подтвердили обнаружение одного из бортовых самописцев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В ходе поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровка будет проводиться в Москве", - сказал собеседник ТАСС.
 
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