Спасатели нашли черный ящик разбившегося Ан-26 на Камчатке

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили черный ящик самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В ходе поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровка будет проводиться в Москве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, критических повреждений бортового самописца при первичном осмотре не обнаружено. "Поиски второго бортового самописца продолжаются", - добавил он.

Власти подтвердили обнаружение одного из бортовых самописцев.-0-