Спасатели нашли фрагменты тел всех погибших при крушении самолета АН-26 на Камчатке

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили фрагменты тел всех 28 погибших при крушении пассажирского самолета АН-26 на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские экстренные службы.

"С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть на труднодоступное место на скале, где упал самолет АН-26. Там найдены фрагменты тел всех погибших, один из них опознан по татуировке", - сказал собеседник агентства. По его данным, все тела будут направлены на ДНК-экспертизу.

Ранее стало известно , что спасатели нашли фрагменты тел 25 погибших в результате крушения пассажирского самолета АН-26 на Камчатке.

Собеседник агентства добавил, что четыре тела могут подлежать опознанию без ДНК-экспертизы.

Как сообщают РИА Новости, спасатели также обнаружили два речевых самописца потерпевшего крушение на Камчатке самолета Ан-26.

Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.

В регионе объявили трехдневный траур. Родственники жертв получат компенсации.-0-