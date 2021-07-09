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Спасатели нашли фрагменты тел всех погибших при крушении самолета АН-26 на Камчатке

09.07.2021 11:39 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили фрагменты тел всех 28 погибших при крушении пассажирского самолета АН-26 на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские экстренные службы.

"С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть на труднодоступное место на скале, где упал самолет АН-26. Там найдены фрагменты тел всех погибших, один из них опознан по татуировке", - сказал собеседник агентства. По его данным, все тела будут направлены на ДНК-экспертизу.

Ранее стало известно, что спасатели нашли фрагменты тел 25 погибших в результате крушения пассажирского самолета АН-26 на Камчатке.

Собеседник агентства добавил, что четыре тела могут подлежать опознанию без ДНК-экспертизы.

Как сообщают РИА Новости, спасатели также обнаружили два речевых самописца потерпевшего крушение на Камчатке самолета Ан-26.

Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.

В регионе объявили трехдневный траур. Родственники жертв получат компенсации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В регионе объявили трехдневный траур. Родственники жертв получат компенсации.
 
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Фрагменты тел 25 погибших нашли на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке
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