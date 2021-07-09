Захарова: обвинять Минск в организации потока нелегальных мигрантов в Литву нелепо

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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвинения со стороны Литвы и стран Европейского союза в адрес Беларуси в содействии потоку нелегальных мигрантов на Запад нелепы и смехотворны. Об этом заявила на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова , сообщает ТАСС.

"Слышать о стенаниях Евросоюза и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Беларуси, смешно, - отметила она. - Это абсолютно нелепые заявления, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь для Европейского континента".

К сожалению, продолжила официальный представитель дипведомства, не оправдались ожидания, что "у Брюсселя и, в частности, у Литвы найдется не то чтобы совесть, о которой уже можно не говорить, но хотя бы какой-то здравый смысл не развивать эту тему в контексте Беларуси, учитывая, что западные страны, которые являются прямыми виновниками массового исхода беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, натворили на миграционном треке".

Дипломат напомнила, что Беларусь является "одним из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией и продвигает полезные инициативы в международных организациях". "Именно усилиями Минска во многом удавалось пресекать потоки нелегальных мигрантов, устремляющихся в страны ЕС из неблагополучных регионов, но об этом забыли сегодня в Брюсселе и в целом на Западе", - добавила она.

По словам представителя российского МИД, такой результат требовал от Беларуси привлечения серьезных ресурсов к охране границы с соседними государствами, включая Литву, однако в последнее время республика оказалась вынуждена направлять основные усилия "на противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела вплоть до предотвращения террористических актов".

"Разумеется, возможности Беларуси не безграничны, учитывая то массированное давление и внешнее влияние, которое оказывается на это суверенное государство, - резюмировала Мария Захарова. - Если соседние с Беларусью государства действительно заинтересованы в сокращении потоков нелегальных мигрантов, которые, как они считают, исходят с территории этой страны, то им можно дать действенный совет: нужно напрямую войти в контакт с Минском, нужно начать переговоры, как это делают все цивилизованные страны, которые хотят решать проблемы, а не усугублять их. Нужно не разрушать контакты с белорусскими властями, не открывать лжепосольства Беларуси по всему миру, а укреплять связи и вести соответствующий диалог".-0-