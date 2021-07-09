На Камчатке обнаружен черный ящик рухнувшего самолета

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На Камчатке обнаружен один из двух черных ящиков потерпевшего крушение пассажирского самолета. Бортовой самописец найден на крутом склоне горы, куда сегодня все-таки удалось высадиться спасателям. Расшифровку будут проводить в Москве. На данный момент найдены фрагменты тел 19 человек, находившихся на борту Ан-26, опознать удалось лишь одного пассажира. В регионе - трехдневный траур по погибшим.



