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На Камчатке обнаружен черный ящик рухнувшего самолета
09.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На Камчатке обнаружен один из двух черных ящиков потерпевшего крушение пассажирского самолета. Бортовой самописец найден на крутом склоне горы, куда сегодня все-таки удалось высадиться спасателям. Расшифровку будут проводить в Москве. На данный момент найдены фрагменты тел 19 человек, находившихся на борту Ан-26, опознать удалось лишь одного пассажира. В регионе - трехдневный траур по погибшим.
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На Камчатке обнаружен один из двух черных ящиков потерпевшего крушение пассажирского самолета. Бортовой самописец найден на крутом склоне горы, куда сегодня...
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