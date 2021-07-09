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В Подмосковье предотвратили теракт
09.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Подмосковье задержан исламист, планировавший теракт. 21-летний молодой человек является сторонником запрещенной террористической группировки "Исламское государство". Привести в действие взрывное устройство он намеревался этим летом. При обысках у задержанного обнаружена уже готовая самодельная бомба и оборудование для изготовления взрывчатых веществ.
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В Подмосковье задержан исламист, планировавший теракт. 21-летний молодой человек является сторонником запрещенной террористической группировки "Исламское...
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