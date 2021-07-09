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В Украине резко подорожало жилье
09.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Украине активно растут цены на недвижимость.
Только за первое полугодие 2021-го стоимость квартир подскочила на 15-18 %.
Уже к концу года жилье может подорожать на 25 %. Это данные Ассоциации специалистов по недвижимости Украины. Эксперты считают, что причиной подъема стоимости является то, что за 6 месяцев спрос на жилье вырос более чем на 20 % и, вероятно, он продолжит расти. Также отмечается, что росту способствуют инфляционный скачок и экономическая неопределенность в стране. Нового подъема цен на недвижимость в Украине ожидают уже в августе.
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В Украине активно растут цены на недвижимость. Только за первое полугодие 2021-го стоимость квартир подскочила на 15-18 %. Уже к концу года жилье может...
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