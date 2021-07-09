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Два финских пограничника направлены защищать латвийскую границу от мигрантов
09.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Латвия укрепляет охрану своей границы аж двумя финскими пограничниками! Пара сотрудников на патрульном автомобиле будут направлены на латвийско-белорусскую границу, якобы для уменьшения рисков нелегальной миграции. Латвия еще несколько недель назад запросила помощь у агентства ЕС по контролю границ. В Евросоюзе, как видно, на запрос откликнулись.Читайте также:
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Латвия укрепляет охрану своей границы аж двумя финскими пограничниками! Пара сотрудников на патрульном автомобиле будут направлены на латвийско-белорусскую...
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