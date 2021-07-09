Два финских пограничника направлены защищать латвийскую границу от мигрантов

Источник материала: БT

Латвия укрепляет охрану своей границы аж двумя финскими пограничниками! Пара сотрудников на патрульном автомобиле будут направлены на латвийско-белорусскую границу, якобы для уменьшения рисков нелегальной миграции. Латвия еще несколько недель назад запросила помощь у агентства ЕС по контролю границ. В Евросоюзе, как видно, на запрос откликнулись.