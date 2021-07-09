Неизвестный во время ужина открыл стрельбу в ресторане при океанариуме Хьюстона

Источник материала: БT

Неизвестный открыл стрельбу в ресторане при океанариуме Хьюстона. Он застрелил одного человека, после чего покончил жизнь самоубийством. Еще одна женщина с тяжелыми ранениями доставлена в больницу. Что стало причиной конфликта, неизвестно. По словам очевидцев, мужчина с оружием попросту подошел к ужинавшей паре и выстрелил в обоих практически в упор. Полиция проводит расследование.