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Неизвестный во время ужина открыл стрельбу в ресторане при океанариуме Хьюстона
09.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Неизвестный открыл стрельбу в ресторане при океанариуме Хьюстона. Он застрелил одного человека, после чего покончил жизнь самоубийством. Еще одна женщина с тяжелыми ранениями доставлена в больницу. Что стало причиной конфликта, неизвестно. По словам очевидцев, мужчина с оружием попросту подошел к ужинавшей паре и выстрелил в обоих практически в упор. Полиция проводит расследование.
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Неизвестный открыл стрельбу в ресторане при океанариуме Хьюстона. Он застрелил одного человека, после чего покончил жизнь самоубийством. Еще одна женщина с...
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