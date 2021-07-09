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Лесной пожар перекинулся на жилые дома в Челябинской области

09.07.2021 16:17 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар в челябинском поселке Джабык перекинулся на 63 дома, в том числе 40 жилых. Об этом сообщает газета "Известия со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В МЧС по региону сообщили, что к тушению пожара привлечены самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8. В ведомстве добавили, что пожар перешел на жилые строения, продолжается эвакуация населения.

Ранее в этот день губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что режим чрезвычайной ситуации введен в регионе в связи с лесными пожарами в Карталинском и Нагайбакском районах.

Отмечалось, что на юге области полыхает три очага природных пожаров: горит 4,8 тыс. га. Самый крупный, площадь которого составляет 2 тыс. га, находится в Нагайбакском районе.

Ранее, 7 июля, синоптики предупредили жителей Челябинской области об аномальной жаре. Температура вновь поднимется до 32 градусов жары.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В МЧС по региону сообщили, что к тушению пожара привлечены самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8. В ведомстве добавили, что пожар перешел на жилые строения, продолжается...
 
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