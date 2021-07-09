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Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов Индонезии

09.07.2021 17:39 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов острова Сулавеси в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его данным, эпицентр находился в 202 км к юго-западу от города Манадо, расположенного на острове, население которого составляет около 451 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 102 км.

Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По его данным, эпицентр находился в 202 км к юго-западу от города Манадо, расположенного на острове, население которого составляет около 451 тыс. человек. Очаг...
 
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