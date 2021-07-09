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Второй поселок загорелся от лесного пожара в Челябинской области

09.07.2021 19:05 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже второй поселок в Челябинской области оказался во власти лесного пожара, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Лесной пожар перешел на населенный пункт Запасное в Карталинском районе Челябинской области. "В связи с резкой сменой направления ветра верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15-20 м на населенный пункт Запасное Карталинского района. Заблаговременно проведено оповещение и эвакуация населения в безопасные районы", - сказали в МЧС, отметив, что пострадавших нет.

Ранее огонь из леса перешел на поселок Джабык того же района.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее огонь из леса перешел на поселок Джабык того же района.
 
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