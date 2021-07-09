Второй поселок загорелся от лесного пожара в Челябинской области

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже второй поселок в Челябинской области оказался во власти лесного пожара, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Лесной пожар перешел на населенный пункт Запасное в Карталинском районе Челябинской области. "В связи с резкой сменой направления ветра верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15-20 м на населенный пункт Запасное Карталинского района. Заблаговременно проведено оповещение и эвакуация населения в безопасные районы", - сказали в МЧС, отметив, что пострадавших нет.

Ранее огонь из леса перешел на поселок Джабык того же района.-0-