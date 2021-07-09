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Во Франции доминирующим штаммом коронавируса стал "дельта"
09.07.2021 23:37 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тесты заболевших во Франции показали, что штамм "дельта" стал доминирующим во всех регионах Франции. Такую информацию сообщает ТАСС.
По более чем половине случаев заболевания подозрение падает на штамм "дельта". Ситуация в стране ухудшается после 11 недель улучшения эпидемиологических показателей.-0-
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По более чем половине случаев заболевания подозрение падает на штамм "дельта". Ситуация в стране ухудшается после 11 недель улучшения эпидемиологических...
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