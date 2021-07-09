Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тесты заболевших во Франции показали, что штамм "дельта" стал доминирующим во всех регионах Франции. Такую информацию сообщает ТАСС.

По более чем половине случаев заболевания подозрение падает на штамм "дельта". Ситуация в стране ухудшается после 11 недель улучшения эпидемиологических показателей.-0-