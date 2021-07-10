Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при обрушении жилого здания в городе Серфсайд штата Флорида увеличилось до 79 человек, сообщает ТАСС.

"Мы обнаружили тело еще одного погибшего. Подтверждена гибель 79 человек", - рассказала на пресс-конференции глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава. Она также добавила, что судьба 61 человека остается неизвестной.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.-0-