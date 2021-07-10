Товарный поезд сошел с рельсов в Киевской области

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарный состав сошел с рельсов на участке Васильков - Боярка в Киевской области Украины, сообщает ТАСС.

"В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка часть пассажирских поездов "Укрзализныцы" отправляется с опозданием", - сообщила в Telegram-канале компания "Укрзализныця".

Уточняется, что на западном направлении в связи с аварией задерживается более 10 пассажирских составов. Информации о пострадавших нет. "Работы по восстановлению полноценного движения уже ведутся", - добавили в компании.

Как отмечает ТАСС, украинское издание "Сегодня" сообщило, что вследствие аварии разрушены опоры контактной сети.-0-