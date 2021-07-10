Около 60 % украинцев считают, что уровень жизни при Зеленском ухудшился

Источник материала: БT

Почти 60 % украинцев считают, что уровень жизни в стране при Зеленском ухудшился. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра SOCIS. Опрос, в котором приняли участие 2 тысячи человек, проводился в июне. Респондентам было предложено оценить, в какую сторону изменилась ситуация в стране во время президентства Владимира Зеленского. Так, более 58 % опрошенных заявили, что уровень жизни ухудшился, более 30 % считают, что он не изменился. Улучшения заметили лишь 7 % респондентов. Отвечая на вопрос об экономическом состоянии страны, 52 % отметили, что произошли ухудшения, 36 % не заметили изменений. Украинцам также предложили оценить свои эмоции по отношении к действующей в стране власти. Почти у 90 % респондентов преобладают негативные эмоции.





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