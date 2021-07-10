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Расследование убийства президента Гаити - нападение готовилось в течение месяца
10.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Задержанные по делу об убийстве президента Гаити заявили, что нападение готовилось в течение месяца, а главным организатором был некий иностранец, которого они знали под именем Майк. Всего в группе было 28 человек - 26 колумбийцев и 2 американца гаитянского происхождения. Три колумбийца были убиты при задержании, еще шестеро в бегах. Расследование покушения продолжается.
Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом
Сенат Гаити провозгласил временным президентом страны спикера Жозефа Ламбера. А для обеспечения безопасности власти обратились к США с просьбой направить 500 военных. В республике действует режим военного положения. На фоне слухов о возможной выдаче гуманитарных виз в Америке к посольству США пришли около тысячи человек с просьбой дать им убежище. Но надежда оказалась напрасной. Все входы на территорию посольства остаются закрыты.
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Задержанные по делу об убийстве президента Гаити заявили, что нападение готовилось в течение месяца, а главным организатором был некий иностранец, которого они...
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