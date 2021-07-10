ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Расследование убийства президента Гаити - нападение готовилось в течение месяца

10.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Задержанные по делу об убийстве президента Гаити заявили, что нападение готовилось в течение месяца, а главным организатором был некий иностранец, которого они знали под именем Майк. Всего в группе было 28 человек - 26 колумбийцев и 2 американца гаитянского происхождения. Три колумбийца были убиты при задержании, еще шестеро в бегах. Расследование покушения продолжается.

Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом

Сенат Гаити провозгласил временным президентом страны спикера Жозефа Ламбера. А для обеспечения безопасности власти обратились к США с просьбой направить 500 военных. В республике действует режим военного положения. На фоне слухов о возможной выдаче гуманитарных виз в Америке к посольству США пришли около тысячи человек с просьбой дать им убежище. Но надежда оказалась напрасной. Все входы на территорию посольства остаются закрыты.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанные по делу об убийстве президента Гаити заявили, что нападение готовилось в течение месяца, а главным организатором был некий иностранец, которого они...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Во Франции доминирующим штаммом коронавируса стал "дельта"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by