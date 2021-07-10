Два человека получили ранения при нападении преступника с ножом в центре Франции

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленник ранил ножом двух человек в коммуне Кле-Суйи, расположенной в центральной части Франции, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в торговом центре коммуны примерно в 13.30 по местному времени. Клиент расположенного там телефонного переговорного пункта поссорился с сотрудником из-за выставленного счета, после чего нанес ему ножевые ранения. В конфликт вмешался третий человек, которого злоумышленник также ударил ножом.

"Преступник, совершивший нападение в магазине в Кле-Суйи, задержан", - написал на своей странице в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Один из пострадавших доставлен в реанимацию. Состояние второго раненого оценивается как тяжелое, он госпитализирован.-0-