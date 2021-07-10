Божьи коровки атаковали пляжи Анапы

Источник материала: БT

Огромное количество божьих коровок на пляжах Анапы. Насекомые в огромных количествах слетаются на зонты и шезлонги отдыхающих. В региональном управлении Россельхознадзора пояснили, что борьба с божьими коровками не относится к компетенции ведомства.



В администрации Анапы говорят, что вылет насекомых действительно произошел на нескольких пляжах, но "никакой чрезвычайной ситуации нет, обычная летняя история".



