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Божьи коровки атаковали пляжи Анапы
10.07.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Огромное количество божьих коровок на пляжах Анапы. Насекомые в огромных количествах слетаются на зонты и шезлонги отдыхающих. В региональном управлении Россельхознадзора пояснили, что борьба с божьими коровками не относится к компетенции ведомства.
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Огромное количество божьих коровок на пляжах Анапы. Насекомые в огромных количествах слетаются на зонты и шезлонги отдыхающих. В региональном управлении...
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