В Кувейте от жары плавятся машины

Источник материала: БT

В Кувейте плавятся машины и светофоры. Еще немного - и будет достигнута точка кипения. Воздух в стране раскалился до 73 градусов на солнце. Такого зноя там не было 70 лет. Найти спасительную прохладу в тени тоже не получится. Там термометры показывают 53,3 градуса.



