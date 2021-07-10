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В Кувейте от жары плавятся машины
10.07.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Кувейте плавятся машины и светофоры. Еще немного - и будет достигнута точка кипения. Воздух в стране раскалился до 73 градусов на солнце. Такого зноя там не было 70 лет. Найти спасительную прохладу в тени тоже не получится. Там термометры показывают 53,3 градуса.
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В Кувейте плавятся машины и светофоры. Еще немного - и будет достигнута точка кипения. Воздух в стране раскалился до 73 градусов на солнце. Такого зноя там не было 70...
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