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Шторм "Эльза" оставил без электричества более 50 тыс. потребителей на востоке Канады

10.07.2021 18:49 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Свыше 50 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за проливных дождей и сильного ветра, обрушившихся на провинции Атлантической Канады в результате прохождения тропического шторма "Эльза". Об этом сообщает ТАСС.

Основной удар непогоды приняли провинции Новая Шотландия и Нью-Брансуик. Скорость ветра в этих регионах местами достигала 28 м/с, в результате чего были повреждены многочисленные линии электропередачи. Как сообщили в местной энергосетевой компании, аварийные бригады уже устраняют последствия разгула стихии. О пострадавших информации не поступало.

По данным Национального метеобюро Канады, уже ослабевающий шторм достиг восточных берегов страны в ночь на 10 июля. В пятницу метеорологи прогнозировали, что скорость ветра при прохождении "Эльзы" составит порядка 22 м/с.

Ураган "Эльза", сформировавшийся в Мексиканском заливе, ослабел до тропического шторма у побережья Флориды в середине недели. Ранее сообщалось, что в штате Флорида в результате разгула стихии погиб мужчина, на его автомобиль упало дерево. В штате Джорджия из-за последствий шторма пострадали около 10 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Основной удар непогоды приняли провинции Новая Шотландия и Нью-Брансуик. Скорость ветра в этих регионах местами достигала 28 м/с, в результате чего были повреждены...
 
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