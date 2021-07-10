|
В США работодатели начали принимать видеорезюме из TikTok
10.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Как отмечается в блоге TikTok, на платформе растет количество творческого контента, посвященного карьерному росту. В связи с этим платформу хотят развивать и как канал для поиска работы и найма сотрудников.
Читайте также:
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отмечается в блоге TikTok, на платформе растет количество творческого контента, посвященного карьерному росту. В связи с этим платформу хотят развивать и как...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)