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Польша вернула Литве несколько десятков мигрантов

10.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Очередной эпизод санкционного бумеранга. Стоило Беларуси перестать брать на себя удар миграционного потока в Европу, как среди "демократических и толерантных" стран сразу начали появляться разногласия. Накануне Польша вернула Литве несколько десятков мигрантов. Беженцы из Ирака, Сирии и других стран пытались пересечь рубеж между соседками. Однако солидарность стран Запада работает избирательно. Нежелательных гостей Варшава отправила обратно Вильнюсу. К слову, в Литве уже объявили режим ЧС из-за потока нелегалов. В этом году в стране задержали уже более полутора тысяч беженцев. 


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Очередной эпизод санкционного бумеранга. Стоило Беларуси перестать брать на себя удар миграционного потока в Европу, как среди "демократических и толерантных"...
 
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