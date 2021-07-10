12 июля в Англии может стать выходным в случае победы национальной сборной на Евро-2020

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Команда Италии уже прибыла в Лондон. Автобус встречали болельщики. Англичане тоже не остались без поддержки. Накануне оркестр британских гвардейцев исполнил песню фанатов Туманного Альбиона "Три льва". Накал страстей растет. Только на острове трансляцию финала будут смотреть 44 миллиона человек!



Борис Джонсон в случае победы национальной сборной пообещал сделать 12 июля выходным днем. Такого решения опасаются эпидемиологи. Доля непривитых в Великобритании примерно 80 %. Поэтому массовые празднования без должных санитарных мер рискуют вызвать новую волну заражений по всей стране.