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12 июля в Англии может стать выходным в случае победы национальной сборной на Евро-2020
10.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Команда Италии уже прибыла в Лондон. Автобус встречали болельщики. Англичане тоже не остались без поддержки. Накануне оркестр британских гвардейцев исполнил песню фанатов Туманного Альбиона "Три льва". Накал страстей растет. Только на острове трансляцию финала будут смотреть 44 миллиона человек!
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Команда Италии уже прибыла в Лондон. Автобус встречали болельщики. Англичане тоже не остались без поддержки. Накануне оркестр британских гвардейцев исполнил...
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