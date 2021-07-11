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Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд

11.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на $10,6 млрд, сейчас оно оценивается в 212,4 млрд, сообщает РИА Новости.

При этом бывшая жена предпринимателя Маккензи Скотт разбогатела на $3,5 млрд.

На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента. Безос покинул пост генерального директора компании в начале июля, однако после ухода он остался председателем правления и сохранил пакет акций, превышающий десять процентов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента. Безос покинул пост генерального директора компании в начале июля.
 
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