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В европейской Украине начали появляться листовки с деструктивными призывами в отношении представителей ЛГБТ-сообщества

11.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT


В европейской Украине  инициативные граждане  выступают за семейные ценности. Вот только делают это  очень своеобразно. В Житомире начали появляться листовки  с деструктивными призывами  в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Местные активисты предлагают  не бояться людей с нетрадиционной ориентацией, а убивать. Вот она украинская толерантность  во всей своей красе.


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В европейской Украине  инициативные граждане  выступают за семейные ценности. Вот только делают это  очень своеобразно. В Житомире начали появляться листовки  с...
 
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