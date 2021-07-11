За традиционные семьи - сотни верующих прочли молитву в Тбилиси

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Последствия "недели достоинства" не утихают в Грузии. В Тбилиси после попытки провести парад меньшинств люди продолжают отстаивать традиционные ценности. Священники православной церкви и несколько сотен верующих прочли молитву у здания парламента. Участники митинга обеспокоены вспыхнувшей жестокостью и подменой моральных ценностей в стране. Перспектива Грузии попасть в Европейский союз уже совсем не радужная. Местные жители, к разочарованию европейских властей, вовсе не собираются изменять своим принципам. 5-дневный ЛГБТ-прайд в стране больше походил на гражданскую войну с десятками пострадавших и сотней задержанных.

















