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За традиционные семьи - сотни верующих прочли молитву в Тбилиси

11.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Последствия "недели достоинства"  не утихают в Грузии. В Тбилиси после попытки провести парад меньшинств  люди продолжают отстаивать традиционные ценности. Священники православной церкви и несколько сотен верующих  прочли молитву у здания парламента. Участники митинга  обеспокоены вспыхнувшей жестокостью и подменой моральных ценностей в стране. Перспектива Грузии попасть в Европейский союз уже совсем не радужная. Местные жители,  к разочарованию европейских властей,  вовсе не собираются  изменять своим принципам. 5-дневный ЛГБТ-прайд  в стране больше походил  на гражданскую войну с десятками пострадавших и сотней задержанных.




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Последствия "недели достоинства"  не утихают в Грузии. В Тбилиси после попытки провести парад меньшинств  люди продолжают отстаивать традиционные ценности....
 
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