Досрочные парламентские выборы проходят в Молдове

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В Молдове проходят досрочные парламентские выборы. Ранее президент республики Майя Санду добилась отставки главы правительства и подписала указ о роспуске законодательного собрания, в котором большинство мест принадлежало ее оппонентам. Ожидается, что сегодня основная борьба развернется между "Партией действия и солидарности" Санду и сторонниками экс-президента страны Игоря Додона из партии "Коммунисты и социалисты". Примечательно, что оба политика уже заявили о фальсификациях со стороны соперника.

Всего в выборах принимают участие более 20 партий и объединений.















