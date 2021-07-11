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Досрочные парламентские выборы проходят в Молдове

11.07.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Молдове проходят досрочные парламентские выборы.  Ранее президент республики  Майя Санду  добилась отставки главы правительства и подписала указ о роспуске законодательного собрания, в котором большинство мест  принадлежало ее оппонентам. Ожидается, что сегодня  основная борьба развернется  между "Партией  действия и солидарности" Санду и сторонниками экс-президента страны  Игоря Додона из партии "Коммунисты и социалисты". Примечательно, что оба политика уже заявили  о фальсификациях со стороны соперника. 

Всего в выборах принимают участие более 20 партий и объединений.



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В Молдове проходят досрочные парламентские выборы.  Ранее президент республики  Майя Санду  добилась отставки главы правительства и подписала указ о роспуске...
 
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