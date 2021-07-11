ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Британский миллиардер совершил полет в космос

11.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Корабль компании Virgin Galactic успешно совершил космический полет и  благополучно вернулся на Землю. За прямой трансляцией на YouTube наблюдали тысячи землян. Аппарат, на борту которого был британский миллиардер Ричард Брэнсон и экипаж из пяти человек, поднялся на высоту 80 километров. Там они в течение некоторого времени  находились в невесомости и смогли рассмотреть часть Земли.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корабль компании Virgin Galactic успешно совершил космический полет и  благополучно вернулся на Землю. За прямой трансляцией на YouTube наблюдали тысячи землян. Аппарат, на...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Аномальная жара в Испании - в некоторых городах до +45 °С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by