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Британский миллиардер совершил полет в космос
11.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКорабль компании Virgin Galactic успешно совершил космический полет и благополучно вернулся на Землю. За прямой трансляцией на YouTube наблюдали тысячи землян. Аппарат, на борту которого был британский миллиардер Ричард Брэнсон и экипаж из пяти человек, поднялся на высоту 80 километров. Там они в течение некоторого времени находились в невесомости и смогли рассмотреть часть Земли.
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Корабль компании Virgin Galactic успешно совершил космический полет и благополучно вернулся на Землю. За прямой трансляцией на YouTube наблюдали тысячи землян. Аппарат, на...
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