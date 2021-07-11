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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Британский миллиардер совершил полет в космос Корабль компании Virgin Galactic успешно совершил космический полет и благополучно вернулся на Землю. За прямой трансляцией на YouTube наблюдали тысячи землян. Аппарат, на...

Корабль компании Virgin Galactic успешно совершил космический полет и благополучно вернулся на Землю. За прямой трансляцией на YouTube наблюдали тысячи землян. Аппарат, на борту которого был британский миллиардер Ричард Брэнсон и экипаж из пяти человек, поднялся на высоту 80 километров. Там они в течение некоторого времени находились в невесомости и смогли рассмотреть часть Земли.