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В США прохожие удержали падающий аттракцион
11.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Чудесное спасение. В США в парке развлечений посетители не дали рухнуть аттракциону. Карусель с катающимися людьми внезапно начала крениться прямо во время работы. На помощь кинулись обычные прохожие, они буквально удержали огромный аттракцион, не дав ему упасть. К счастью, никто не пострадал.
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Чудесное спасение. В США в парке развлечений посетители не дали рухнуть аттракциону. Карусель с катающимися людьми внезапно начала крениться прямо во время...
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