В США прохожие удержали падающий аттракцион

Источник материала: БT

Чудесное спасение. В США в парке развлечений посетители не дали рухнуть аттракциону. Карусель с катающимися людьми внезапно начала крениться прямо во время работы. На помощь кинулись обычные прохожие, они буквально удержали огромный аттракцион, не дав ему упасть. К счастью, никто не пострадал.











