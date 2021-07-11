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В США прохожие удержали падающий аттракцион

11.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Чудесное спасение. В США в парке развлечений посетители не дали рухнуть аттракциону. Карусель с катающимися людьми внезапно начала крениться прямо во время работы. На помощь кинулись обычные прохожие, они буквально удержали огромный аттракцион, не дав ему упасть. К счастью, никто не пострадал.


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Чудесное спасение. В США в парке развлечений посетители не дали рухнуть аттракциону. Карусель с катающимися людьми внезапно начала крениться прямо во время...
 
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