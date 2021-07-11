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В Боснии и Герцеговине вспоминают жертв резни в Сребренице
11.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Боснии и Герцеговине сегодня вспоминают жертв резни в Сребренице. С момента трагедии прошло 26 лет. Останки 19 боснийцев-мусульман, найденные в массовых захоронениях, недавно были идентифицированы по ДНК. На мемориальное кладбище в Сребренице доставили гробы. Их торжественно захоронили рядом с останками почти 7 тысяч других жертв тех страшных событий. В прощальной церемонии приняли участие тысячи человек.
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В Боснии и Герцеговине сегодня вспоминают жертв резни в Сребренице. С момента трагедии прошло 26 лет. Останки 19 боснийцев-мусульман, найденные в массовых...
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