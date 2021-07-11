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На западе Канады зафиксировали почти 300 лесных пожаров из-за жары и гроз

11.07.2021 23:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 297 лесных пожаров отмечено в западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт противопожарной службы региона.

Общая площадь возгорания не уточняется, но самый крупный очаг превышает 40 тыс. га. За последние двое суток в Британской Колумбии зафиксировано 49 новых возгораний. Причиной пожаров стала погода - жара (в настоящее время около 35-37 градусов Цельсия) и непродолжительные грозы. Установлено, что как минимум 64% из всех пожаров были вызваны ударами молний в сухие деревья.

Ранее сообщалось, что в тушении огня задействованы более 3 тыс. человек, в том числе военнослужащие Вооруженных сил Канады, авиация и спецтехника. Жители нескольких тысяч домов получили приказ на эвакуацию.

Жара в Британской Колумбии установилась в конце июня. Абсолютный температурный рекорд в истории Канады - 49,6 градуса Цельсия - был зафиксирован на прошлой неделе в небольшом поселении Луттон. Позже оно почти полностью сгорело. В огне погибли двое местных жителей. 2 июля сообщалось, что в Британской Колумбии по меньшей мере 720 человек могли стать жертвами аномальной жары.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В тушении огня задействованы более 3 тыс. человек, в том числе военнослужащие Вооруженных сил Канады, авиация и спецтехника. Жители нескольких тысяч домов получили...
 
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