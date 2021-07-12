На западе Японии около 75 тыс. человек получили рекомендации эвакуироваться из-за ливней

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти префектуры Симанэ на западе Японии направили предписание об эвакуации примерно 75 тыс. местных жителей из-за угрозы оползней, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

На регион обрушились проливные дожди. В некоторых районах Симанэ за час выпало около 100 мм осадков. Отмечается, что 7 июля власти префектуры также направили рекомендацию об эвакуации из-за ливней примерно 140 тыс. местных жителей.

Ранее, 4 июля, в результате схода оползня в городе Атами в центральной части Японии погибли 10 человек , пропавшими без вести числятся еще 18. Протяженность оползня - около 2 км, ущерб был нанесен более чем 130 домам и постройкам.-0-