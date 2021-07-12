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На западе Японии около 75 тыс. человек получили рекомендации эвакуироваться из-за ливней
12.07.2021 07:59 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти префектуры Симанэ на западе Японии направили предписание об эвакуации примерно 75 тыс. местных жителей из-за угрозы оползней, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
На регион обрушились проливные дожди. В некоторых районах Симанэ за час выпало около 100 мм осадков. Отмечается, что 7 июля власти префектуры также направили рекомендацию об эвакуации из-за ливней примерно 140 тыс. местных жителей.
Ранее, 4 июля, в результате схода оползня в городе Атами в центральной части Японии
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На регион обрушились проливные дожди. В некоторых районах Симанэ за час выпало около 100 мм осадков.
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