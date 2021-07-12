Партия президента лидирует на парламентских выборах в Молдове

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдовы Майю Санду, получает 52,53% голосов на досрочных выборах в парламент страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию, которая обработала 99,58% бюллетеней.

На втором месте идет главный соперник ПДС - Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,36%. Кроме них избирательный порог преодолевает только региональная партия "Шор", получившая 5,78%.

Обработка бюллетеней еще официально не завершена. Однако, по данным комиссии, партия Майи Санду получает большинство из 101 мандата в парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство.-0-