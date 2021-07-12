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Партия действия и солидарности победила на парламентских выборах в Молдове

12.07.2021 14:11 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдовы Майю Санду, получает по итогам досрочных выборов в парламент 52,8% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов, поступивших с участков, сообщает ТАСС.

Второе место занял Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом 27,1%. В парламент также проходит региональная партия "Шор", получившая 5,7%.

Результаты выборов должен подтвердить Конституционный суд страны. Парламент Молдовы избирается на 4 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Второе место занял Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом 27,1%. В парламент также проходит региональная партия "Шор", получившая 5,7%.
 
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